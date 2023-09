Milan-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Verona, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo due sfide a secco, ma occhio agli scaligeri che hanno iniziato abbastanza bene il campionato e vogliono stupire in casa di una delle favorite per lo scudetto. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 23 settembre.

Milan-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.