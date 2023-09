MotoGP Gp India 2023, Marc Marquez terzo nella sprint race: “Sono felice, quest’anno non sempre ho potuto correre a questo livello”

Grande soddisfazione per Marc Marquez, che ha chiuso al terzo posto la sprint race del Gran Premio d’India 2023. Un risultato importante all’interno di una stagione complicata per lo spagnolo della Honda, che spiega le sue emozioni: “Non è stato sempre possibile correre a questo livello nella stagione in corso, ma è quello che vorrei fare sempre – spiega Marquez – Sono davvero felice, sapevo di essere veloce sul giro secco ma alla fine sono riuscito a difendermi bene per il podio. Ho dovuto lottare nei primi giri, ma nel finale ho controllato senza problemi o duelli.”