Milan-Slavia Praga: data, orario e diretta tv andata ottavi Europa League 2023/2024

Sarà lo Slavia Praga la prossima avversaria del Milan. La squadra di Pioli affronterà dunque i cechi nell’andata degli ottavi di Europa League 2023/2024. Il match di San Siro è in programma per la giornata giovedì 7 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 o 21.00 (non ancora comunicato). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, e probabilmente anche in chiaro su TV8, in attesa di ufficialità.

LE INFO SUL RITORNO

Sospiro di sollievo per i rossoneri, che hanno rischiato seriamente di pescare il Bayer Leverkusen invece sono stati baciati dalla fortuna. Sicuramente lo Slavia Praga non è un avversario comodo né da sottovalutare, ma rispetto agli aspiranti campioni di Germania non c’è paragone. Ovviamente per approdare ai quarti serviranno prestazioni decisamente diverse rispetto a quelle offerte contro Monza e Rennes (al ritorno). Numeri alla mano, sarà però il Milan a partire favorito in questo doppio confronto.