Slavia Praga-Milan: data, orario e diretta tv ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Il Milan se la vedrà contro lo Slavia Praga. I rossoneri torneranno in campo nella competizione europea contro il club ceco, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2023/2024. La trasferta per la squadra di Pioli avrà luogo nella giornata di giovedì 14 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 o 21.00 (attesa comunicazione dell’Uefa). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn in pay, mentre non è chiaro se sarà disponibile o meno anche in chiaro su Tv8 (seguiranno aggiornamenti).

LE INFO SULL’ANDATA

Non è andata affatto male ai rossoneri, che hanno rischiato di pescare l’ostico Bayer Leverkusen invece la dea bendata gli ha sorriso. Lo Slavia Praga non è ovviamente un avversario agevole né da sottovalutare, ma rispetto alla capolista della Bundesliga non c’è paragone. Sicuramente per approdare ai quarti di finale serviranno prestazioni decisamente diverse rispetto a quelle offerte contro Monza e Rennes (al ritorno). Sarà comunque il Milan a scendere in campo con i favori del pronostico in questo doppio confronto.