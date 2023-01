Milan-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Roma, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il big match della giornata chiude questa domenica di Serie A. Il Milan arriva a quest’appuntamento con un numero davvero elevato di assenze, ma nel corso degli ultimi due anni ha dimostrato di riuscire a cavarsela anche in situazioni di difficoltà come questa. I giallorossi non sono quasi mai garanzia di spettacolo in campo, ma restano tremendamente efficaci. La sfida è in programma domenica 8 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza in San Siro di Milano. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).