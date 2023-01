Atletico Madrid-Barcellona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv oggi Atletico Madrid-Barcellona, appuntamento valido per la sedicesima giornata di Liga 2022/2023. Ghiotta chance per i blaugrana, che allo stesso tempo possono sia mettersi alle spalle il pareggio ottenuto lo scorso fine settimana, sia nuovamente allungare sui rivali del Real Madrid, usciti sconfitti ieri sera dalla sfida contro il Villarreal. Di certo non sarà un impegno semplice contro l’altra squadra della capitale, che si è aggiudicata gli ultimi due precedenti giocati davanti al proprio pubblico. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Dazn.