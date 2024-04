Milan-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming andata quarti Europa League 2023/2024

Il Milan ospita la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Alle 21.00 di oggi, giovedì 11 aprile, va in scena il derby italiano tra due formazioni che vogliono continuare a cullare le proprie ambizioni nella seconda competizione europea. I rossoneri arrivano alla sfida con il vento in poppa, forti di un cammino recente da 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Dall’altra parte invece, i giallorossi, rivitalizzati dalla cura De Rossi, hanno leggermente frenato nell’ultimo periodo, ma la vittoria nel derby può dare la giusta carica per affrontare anche questo impegno che sulla carta sembra molto complicato. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 252, oltre che in chiaro su Rai 1 e in streaming su NOW e Sky Go.