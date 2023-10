Milan-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Potrebbe essere una delle sfide più importanti di questa prima parte del campionato quella di San Siro, visto che i rossoneri sono in vetta e i bianconeri si trovano a -4, entrambe in corsa per lo scudetto. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 22 ottobre.

Milan-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.