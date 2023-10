Serie C 2023/24: poker del Pescara sulla Lucchese, frena il Cesena contro il Pineto

Nona giornata del girone B di Serie C 2023/24: il Pescara cala il poker sulla Lucchese, termina 1-4. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 16esimo con Gucher che riceve in area da Guadagni, finta il tiro, salta Plizzari e mette in rete a porta vuota. Dal 30esimo arriva la rimonta da parte gli ospiti: punizione di Moruzzi sulla barriera, Accornero ne approfitta e col mancino spiazza Chiorra. Sul finale un rigore concesso ai delfini, permette loro di firmare la rimonta, è Tunjov a trasformare bene e insaccare il 2-1. Nella ripresa è proprio il centrocampista numero 17 a raddoppiare calciando dal limite.

Pareggio tra Pineto e Cesena, termina 1-1. I bianconeri si impongono nel primo tempo con la rete di Corazza al 19esimo, sono i padroni di casa a pareggiare ad inizio secondo tempo con la rete di Volpicelli. Seconda posizione per gli ospiti, restano in nona posizione a quota 12. Stesso risultato tra Rimini e Ancona: Basso la sblocca al 43esimo, ci pensa poi Morra a pareggiare i conti. Vittoria di misura invece per la Vis Pesaro contro la Recanatese: padroni di casa che conquistano il secondo successo stagionale con la rete di Da Pozzo al 48esimo.