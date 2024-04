Milan-Inter, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:00 di oggi, domenica 21 aprile, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby Milan-Inter, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A e match point Scudetto per i nerazzurri. Serve una vittoria agli uomini di Simone Inzaghi per festeggiare in casa dei rivali di sempre e i rossoneri faranno di tutto per impedirglielo. L’aritmetica incombe, ma Pioli punta a posticiparla il più possibile. A San Siro – davanti al pubblico delle grandi occasioni – il Milan deve ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Domenica 21 aprile la squadra scenderà in campo al mattino per la rifinitura e per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. L’11 titolare è uno dei temi della conferenza stampa, oltre ovviamente al futuro del tecnico che sembra essere sempre più lontano dal progetto futuro dei rossoneri. La conferenza stampa di Stefano Pioli sarà trasmessa in diretta su Milan TV (disponibile anche su Dazn), YouTube e Twitch.