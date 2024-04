Basket, Serie A1: Varese batte Sassari e continua a credere nella salvezza

Varese vince in trasferta su Sassari per 112-88. Nel palazzetto sardo va in scena il match valido per il ventottesimo turno del campionato di Serie A1. La squadra ospite dominano una partita unilaterale, con Sassari in grossa difficoltà. La compagine guidata da Bialaszewski continua così a credere nella salvezza, mentre per i sassaresi si allunga la striscia negativa.

Il via della partita vede Sassari trovare un iniziale vantaggio, fino ad arrivare a +8. Dopodiché, però, gli equilibri cambiano, con Varese che mette a punto una rapida rimonta, fino a pareggiare e poi prendere il largo. Sassari fatica a tenere il ritmo e commette diversi falli. Dopo appena dieci minuti sul campo, Varese è in vantaggio di dieci punti, con il primo quarto che si chiude sul 25-35. Nel secondo parziale di gioco, vede la formazione in trasferta acquisire maggiore fiducia e volare in avanti. Il palazzetto sardo esplode in una serie di fischi di disapprovazione nei confronti della compagine di casa, in grande difficoltà. Il primo tempo di gioco termina con Varese in vantaggio per più di venti punti, con il tabellone che segna 41-64. Dopo l’intervallo, la Dinamo si accende nei primi minuti sul parquet, accorciando le distanze e Bialaszewski chiama il primo time out dell’incontro. Nella seconda frazione del parziale, però, Varese ritrova il ritmo e torna ad allungare. Mancano solo dieci minuti al termine della partita ed il punteggio è di 69-91. Nell’ultima parte di gioco, Varese rompe il muro dei cento punti, diventando imprendibile per i padroni di casa. La sirena finale mette fine ad un match che, a tratti, ha visto una sola squadra in campo e il punteggio è di 88-112.