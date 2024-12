Il Milan, dopo la soffertissima vittoria ottenuta in Champions League nel finale contro la Stella Rossa, si prepara ad una nuova sfida contro il Genoa nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La squadra rossonera arriva dalla sconfitta subita una settimana fa in casa dell’Atalanta ed ha assolutamente bisogno di rialzare la testa, portando a casa l’intera posta in palio per non perdere definitivamente il treno delle squadre che sono in lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un altro passo falso potrebbe essere estremamente pesante non soltanto per la squadra, ma anche per l’allenatore che è sempre più nel mirino della critica.

Fonseca in conferenza stampa, come seguire l’evento

Per il Milan questo impegno contro il Genoa sarà tutt’altro che semplice, poiché gli uomini allenati da Patrick Vieira sono in serie positiva da cinque partite e vogliono proseguire su questa strada, in modo tale da consolidare la propria posizione lontano dalla zona retrocessione. Il tecnico rossonero Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 14 dicembre alle ore X per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.