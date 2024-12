Tutto pronto per lo slalom gigante di Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Dopo la tappa dedicata alla velocità andata in scena a Beaver Creek, il massimo circuito internazionale torna in Europa. Sulle nevi francesi l’Italia si presenta al via con sei atleti: Luca De Aliprandini è il primo a presentarsi al cancelletto di partenza, poi spazio ad Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 9.30 di sabato 14 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.00. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara del massimo circuito mondiale di sci alpino maschile.

STREAMING E TV – Le due manche dello slalom gigante maschile di Beaver Creek 2024 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. Inoltre, la gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su Raiplay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica generale aggiornata.