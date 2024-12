Il Milan, dopo la soffertissima vittoria ottenuta in Champions League nel finale contro la Stella Rossa, si prepara ad una nuova sfida contro il Genoa nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La squadra rossonera arriva dalla sconfitta subita una settimana fa in casa dell’Atalanta ed ha assolutamente bisogno di rialzare la testa, portando a casa l’intera posta in palio. Il tecnico rossonero Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 14 dicembre alle ore X per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

