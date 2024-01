Milan-Bologna, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo il successo all’ultimo minuti conquistato con l’Udinese, si prepara a una nuova sfida contro il Bologna nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il club meneghino ha intenzione di proseguire la serie positiva per blindare il terzo posto valido per la Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 14:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

