Milan-Barcellona stanotte in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Tutto pronto per Milan-Barcellona, amichevole estiva in programma nella notte italiana tra 1 e 2 agosto 2023. I rossoneri cercano la prima vittoria del loro tour americano dopo i ko con Real Madrid e Juventus (ai rigori), di fronte lo stimolante confronto contro i campioni di Spagna. All’Allegiant Stadium di Paradise, il calcio d’inizio è previsto per le 5 (orario italiano) del mattino. Per gli appassionati sarà possibile seguire la sfida in diretta su Dazn oppure su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Calcio (202).