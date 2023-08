Concerto Travis Scott al Circo Massimo a Roma: quando scatta la vendita dei biglietti

di Redazione 3

Un’estate bollente al Circo Massimo, ma stavolta i festeggiamenti dei tifosi di calcio non c’entrano. Il famoso rapper Travis Scott si esibirà nella storica location di Roma il 7 agosto. Una tappa a Roma annunciata oggi dal Campidoglio e confermata poco dopo anche dall’artista sui suoi canali social. Dopo Bruce Springsteen e i Guns ‘N Roses, è tutto pronto per un altro evento gigantesco per i fan italiani a Roma. E ora è caccia al biglietto. I tagliandi saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 2 agosto (basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it). La vendita generale dei biglietti invece scatterà dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Ulteriori informazioni, relative ai prezzi, verranno rese note nelle prossime ore.