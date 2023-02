Milan-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Atalanta, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. I rossoneri cercano tre punti per confermare di essere usciti dal tunnel della crisi, i nerazzurri cercano un successo per non uscire dalla lotta per i primi quattro posti in un momento non troppo brillante della stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 26 febbraio.

Milan-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo.