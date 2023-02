Serie A2 basket 2022/23: successo casalingo di Cremona, vince anche Forlì

La giornata odierna di Serie A2 2022/23, valida per il 23esimo turno di regular season, ha visto la disputa di nove match, tra girone verde e rosso. Partendo dal primo citato la capolista Vanoli Basket Cremona ha vinto in casa contro la E-Gap Stella Azzurra Roma, con il punteggio di 90-63. Successo casalingo poi anche per la Gruppo Mascio Treviglio, 86-82, contro la Moncada Energy Agrigento. Vincono invece lontano dalle mura amiche la 2B Control Trapani, 94-96 alla Reale Mutua Torino, e l’Urania Milano, 64-75 alla Kienergia Rieti.

Passando al girone rosso, invece, vittoria in casa per la capolista Unieuro Forlì, 73-60 all’Allianz Pazienza San Severo, così come per la OraSì Ravenna, 79-74 alla Fortitudo Flats Service Bologna. Successo in trasferta per l’Umana Chiusi contro la Staff Mantova, 73-79, e per la Tassi Group Ferrara, 91-93 contro l’HDL Nardò. Infine vince tra le mura amiche la Caffè Mokambo Chieti, 70-69 con l’Apu Old Wild West Udine.