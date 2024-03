Marsiglia-Psg oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Ligue 1 2023/2024

Oggi alle 20.45, Marsiglia e Psg si sfidano nel caldissimo derby di Francia, valido per la 27ª giornata di Ligue 1 2023/2024. Si giocherà al Velodrome di Marsiglia. La sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sky Sport Calcio (202). Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati Sky potranno usufruire dell’app gratuita per computer e mobile Sky Go. In alternativa, si potrà utilizzare la piattaforma Now acquistando il Pass Sport.