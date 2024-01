Marocco-Sudafrica oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Marocco-Sudafricaa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Hakim e compagni non hanno incantato nel girone F del torneo continentali, ma grazie alla vittoria di misura sullo Zambia sono riusciti a conquistare il primo posto del gruppo. Di fronte c’è un Sudafrica fin qui a luci e ombre, ma che comunque parte sfavorito contro gli uomini di Regragui. La nazionale sudafricana ha raggiunto i quarti di finale nel 2019 e nel 2013. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 30 gennaio e sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, mentre lo streaming sarà garantito dal sito e dall’app della stessa emittente.