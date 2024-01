Regolamento Marocco-Sudafrica: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Marocco-Sudafrica, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Sono due delle principali favorite per la vittoria finale, ma solo una delle due potrà approdare ai quarti di finale. Chi ci riuscirà, i Leoni dell’Atlante o i Bafana Bafana? L’equilibrio potrebbe essere la chiave di questo incontro e in caso di parità al 90′, come accade in tutti i principali tornei, si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere una situazione di pareggio, allora ecco che i calci di rigore saranno il mezzo per stabilire chi volerà ai quarti.