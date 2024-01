Marocco-Sudafrica in tv: data, orario e diretta streaming ottavi Coppa d’Africa 2024

Alle 21:00 di martedì 30 gennaio 2024 Marocco e Sudafrica scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Ziyech e compagni non hanno incantato nel girone F del torneo continentali, ma grazie alla vittoria di misura sullo Zambia sono riusciti a conquistare il primo posto del gruppo. Di fronte c’è un Sudafrica fin qui a luci e ombre, ma che comunque parte sfavorito contro gli uomini di Regragui. La nazionale sudafricana ha raggiunto i quarti di finale nel 2019 e nel 2013. Deve vedersela con la fame di vittoria di un Marocco che con il quarto posto al Mondiale in Qatar ha fatto rifornimento di autostima e che si è presentato in Costa d’Avorio con l’intenzione di arrivare fino in fondo al torneo. Come finirà? Non resta che scoprirlo davanti al televisore. La partita sarà trasmessa su Sportitalia in tv, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente.