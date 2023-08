Marocco-Colombia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiali femminili 2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Marocco-Colombia, match valevole per a terza giornata del gruppo H dei Mondiali femminili 2023 di calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La squadra nordafricana ha bisogno di fare meglio della Germania, nell’altro match del girone, e quindi anche una vittoria potrebbe non bastare oggi. La Nazionale sudamericana, invece, è già matematicamente qualificata, con 7 punti in 2 gare, e potrebbe anche pensare di fare un po’ di turnover nell’ultima sfida del girone. La partita andrà in scena alle ore 12:00 di giovedì 3 agosto e al momento non è prevista una copertura televisiva, mentre lo streaming sarà affidato al sito ufficiale Fifa.

