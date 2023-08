Corea del Sud-Germania oggi in tv: canale, orario e streaming Mondiali calcio femminile 2023

Tutto pronto per Corea del Sud-Germania, match della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile. Il fischio d’inizio è in programma alle 12:00 di giovedì 3 agosto nella cornice del Suncorp Stadium (Brisbane). La Corea ha perso le prime due partite ed è a zero punti. La Germania è a tre e ha bisogno di una vittoria per evitare brutte sorprese. La qualificazione è in discussione, perché sull’altro campo la capolista Colombia sfiderà il Marocco, che ha tre punti. Occhi puntati sulle due stelle principali: Park Eun-Sun per la Corea, Alexandra Popp per la Germania. Chi sarà decisiva? Non resta che aspettare. La partita potrà essere seguita in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Fifa+.