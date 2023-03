Marcora-Kozlov stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Indian Wells 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Roberto Marcora e Stefan Kozlov, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Sempre grazie al ranking protetto che gli ha permesso di entrare in tabellone, ci riprova l’esperto tennista azzurro in un torneo di alto livello. E il sorteggio non è stato dei peggiori, dato che affronterà un Kozlov che negli ultimi dodici mesi è apparso in caduta libera, perdendo più di duecento posizioni e ritrovandosi fuori dai primi 350 del mondo, quando sembrava pronto invece per entrare nei primi 100. I due scenderanno in campo come 5°match dalle 20:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.