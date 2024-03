Maratona Bologna 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Bologna 2024, corsa di running in programma domenica 3 marzo. Grande attesa per la terza edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della città romagnola, che contestualmente vedrà andare in scena anche la mezza maratona, la “30 km dei Portici” che celebra uno dei simboli di Bologna e la 5 chilometri. Proprio la maratona ha raggiunto il sold out con 3000 iscritti, ma in totale sono attesi quasi 6000 atleti competitivi, di cui più di 600 stranieri provenienti da tantissime Nazioni, in primis Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, ma anche da Stati Uniti, Brasile e da quasi altri 70 Paesi. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà il traguardo per primo? L’appuntamento con la maratona è fissato per le ore 9.15 di domenica 3 marzo con partenza nel centro di Bologna in via Indipendenza. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la Bologna Marathon 2024.

STREAMING E TV – La Maratona di Bologna 2024 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

PROGRAMMA ORARIO DOMENICA 3 MARZO

8.45 Unipolmove Run Tune Up 21 km

9.15 Bologna Marathon 42 km

9.15 30 km dei Portici

10.15 5 km Tecnocasa CityRun e Run5000