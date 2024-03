Mantova-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Virtus Verona, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone A ha intenzione di proseguire la propria marcia verso la promozione diretta in Serie B e, per questo, andrà a caccia dell’ennesima vittoria stagionale. La compagine ospite, dal suo canto, spera di portare via preziosi punti in ottica lotta per la qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA