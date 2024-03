Carrarese-Cesena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Carrarese-Cesena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel turno infrasettimanale tocca alla capolista mantenere le distanze dalla seconda, ma dovendo passare sul campo della terza in classifica, la formazione toscana che vuole vincere per difendere il miglior piazzamento playoff possibile. Chi riuscirà a trionfare? Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 5 marzo, diretta tv su Sky Sport 258 e Sky Sport Max, diretta streaming su Sky Go e su NOW.