Manchester United-Everton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv stasera Manchester United-Everton appuntamento valido per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. Si tratta dell’esordio stagionale nella competizione per entrambe le squadre, in un match che d’altri tempi sarebbe certo stato molto intrigante già a questo punto della competizione. Ma al momento la situazione dei “Toffees” è decisamente complicata, con risultati che faticano ad arrivare e Frank Lampard sempre più a rischio sulla panchina. Lo United invece arriva a questo match in fiducia dopo i tre successi consecutivi in Premier League. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Dazn.