Manchester United-Chelsea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Chelsea, valevole per la quindicesima giornata di Premier League 2023/2024. Sembrava essere un buon momento per lo United, poi l’incredibile rimonta subita in Champions contro il Galatasaray e la sconfitta contro il Newcastle hanno gettato di nuovo sconforto sulla squadra di Ten Hag. Il Chelsea ormai da più di un anno non sembra riuscirsi a smuovere da metà classifica. La sfida è in programma oggi, mercoledì 6 dicembre, alle ore 21:15. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go.