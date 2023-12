Aston Villa-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Aston Villa e Manchester City, valevole per la quindicesima giornata di Premier League 2023/2024. Tre pareggi consecutivi in Premier di certo non si vedono spesso per la squadra allenata da Pep Guardiola, che ora – seppur con una partita in meno – è scivolata a -6 dall’Arsenal capolista. E il match di questa sera è tutt’altro che scontato, contro un Villa a quota 29 punti, quindi uno solo dietro ai Citizens. La sfida è in programma oggi, mercoledì 6 dicembre, alle ore 21:15. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Uno tramite Diretta Gol e in streaming su NOW e Sky Go.