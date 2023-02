Italia-Ucraina in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Ucraina, quinta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri del ct Pozzecco hanno già in tasca il pass per la fase finale alla rassegna iridata, ma vogliono comunque chiudere in bellezza. Gli avversari, invece, hanno bisogno di un successo per tenere vive e speranze di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ucraina delle qualificazioni mondiali di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Raiplay, oltre che tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport HD (canale 257), oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.