Manchester City-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming finale Champions League 2022/2023

L’appuntamento con la storia è arrivato per Manchester City e Inter, in campo stasera, sabato 10 giugno, alle 21:00 per la finale di Champions League 2022/2023. Dopo aver eliminato rispettivamente Real Madrid e Milan, le due squadre si contendono il trofeo più ambito (e la possibilità di giocare Supercoppa Europea e Mondiale per club) nella cornice dell’Ataturk Arena. Ricca l’offerta tv: la partita potrà essere seguita in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251), oltre allo streaming: Mediaset Infinity, il sito Sportmediaset, SkyGo e NOW. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti nel pre e nel post gara, con la moviola e i fatti più importanti nel corso della finale. Poi le parole dei protagonisti. Il City cerca il suo primo trionfo in Champions e la conclusione del Treble. Con una vittoria, invece, l’Inter arriverebbe a quattro successi, al pari dell’Ajax e dietro solo a Real Madrid (14), Milan (sette), Bayern, Liverpool (sei) e Barcellona (cinque). I nerazzurri possono quindi staccare il Manchester United.