Inter-Manchester City finale di Champions League: data, orario, diretta tv e streaming

L’Inter è in finale di Champions League 2022/2023: i nerazzurri hanno superato il Milan nell’euroderby della semifinale e sfideranno il Manchester City nell’atto conclusivo. Andiamo allora a scoprire quali sono data, orario e le informazioni su diretta tv e streaming dell’attesissima partita che vedrà i ragazzi di Inzaghi contrapposti alla corazzata inglese ma senza partire già battuti in anticipo. L’incontro si disputerà a Istanbul, in Turchia, alle ore 21 di sabato 10 giugno, diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5, diretta streaming su Sky Go e Mediaset Infinity. Sportface, in ogni caso, vi terrà informati con tutti gli aggiornamenti su un appuntamento storico per il calcio italiano e in particolare per il club nerazzurro.

