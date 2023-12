Manchester City-Fluminense oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Mondiale per Club 2023

Manchester City-Fluminense sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale del Mondiale per Club 2023. A Riyadh la formazione inglese che ha vinto la Champions League cerca il suo primo riconoscimento Fifa contro i brasiliani che si sono aggiudicati la Copa Libertadores. Sfida epocale, ci si attende grande spettacolo e il fischio d’inizio è fissato alle ore 19 di venerdì 22 dicembre. Diretta in esclusiva in chiaro sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, diretta scritta su Sportface.

