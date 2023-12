Manchester City-Fluminense in tv: data, orario e diretta streaming finale Mondiale per Club 2023

Manchester City-Fluminense sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della finale del Mondiale per Club 2023. Si scende in campo a Riyadh per questo scontro che mette in palio il titolo di campioni del mondo per club per quella che è l’ultima edizione del torneo per come lo conosciamo. Da una parte la formazione di Guardiola, dall’altra i brasiliani campioni del Sud America: chi vincerà? Si parte alle ore 19 di venerdì 22 dicembre, diretta sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, diretta scritta su Sportface.