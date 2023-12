Formazioni ufficiali Empoli-Lazio, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Empoli e Lazio, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Situazione difficile in classifica per la squadra di Andreazzoli, che deve anche fare a meno del suo bomber di riferimento Ciccio Caputo. Diversi dubbi per Maurizio Sarri verso questa delicata partita del Castellani. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-LAZIO

EMPOLI: Caprile; Ebuhei, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini, Cambiaghi; Cancellieri.

LAZIO: Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.