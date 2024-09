Manchester City-Arsenal oggi in tv: canale, orario e diretta Premier League 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Manchester City-Arsenal, partita valida per la quinta giornata della Premier League 2024/2025. Il primo vero big match di questa Premier, con le due squadre che negli ultimi due anni hanno fatto meglio. Certo, a vincere poi sono sempre stati gli uomini di Guardiola, ma è innegabile il gran lavoro che sta svolgendo Mikel Arteta con i Gunners. Quest’anno ci riprovano e l’inizio è stato ancora una volta incoraggiante. Detto ciò, i Citizens sono favoriti oggi e più in generale per la stagione. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:30 di domenica 22 settembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e in streaming tramite la piattaforma NOW e Sky Go.