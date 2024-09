Lumezzane-Atalanta U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Lumezzane-Atalanta U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della quinta giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Derby lombardo molto interessante tra due squadre che sono partite discretamente in questo campionato: sette punti in quattro partite possono andar bene per la formazione B della Dea, cinque sono un buon bottino per i padroni di casa, ma è chiaro che una vittoria può lanciare una delle due compagini verso piani nobili della classifica. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di domenica 22 settembre.

COME VEDERE LUMEZZANE-ATALANTA U23 IN TV

Lumezzane-Atalanta U23 sarà visibile su in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e anche su NOW.