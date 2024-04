Lumezzane-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Lumezzane-Mantova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Paradossale finale di stagione dei lombardi: dopo la promozione in B, conquistata con una splendida cavalcata, due pareggi e due sconfitte, quindi si vuol chiudere bene un’annata trionfale, ma i padroni di casa lottano per difendere una posizione all’interno della zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 20 aprile, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.