Lumezzane-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Fiorenzuola, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa, dopo essere tornata tra i professionisti, ha intenzione di restarci a lungo e ora vuole centrare la vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra ospite, invece, è ancora a secco di punti e deve fare in fretta per trovare una svolta in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

