Lumezzane-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Atalanta Under 23, match valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta rimediata in campionato contro il Renate e sperano di rifarsi in questo appuntamento davanti ai propri tifosi. La squadra nerazzurra, dal suo canto, sta avendo un andamento abbastanza altalenante e vorrebbe superare questo turno di coppa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 4 ottobre alle ore 14:00, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

