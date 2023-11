Lumezzane-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Arzignano, match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo essersi sbarazzati dell’Atalanta U23 nel primo turno, sperano di dare seguito ai risultati conquistando l’accesso agli ottavi di finale. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dal successo di misura sul Trento ed ha intenzione di centrare un altro successo estreno. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 7 novembre alle ore 14:00; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

