Ludwigsburg-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Ludwigsburg-Sassari, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023/2024 di basket. La formazione sarda è alla ricerca del primo successo nella competizione, dopo aver perso le prime due partite. Ora arriva la trasferta in terra tedesca, con i padroni di casa che, dopo aver perso all’esordio, hanno vinto la seconda sfida contro il King Szczecin. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 7 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ludwigsburg-Sassari, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.