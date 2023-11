Vela, iniziano gli Europei 49er, FX e Nacra 17 a Villamoura: azzurri a caccia dei pass olimpici

La vela sbarca in Portogallo per l’edizione 2023 degli Europei di 49er, 49er FX e Nacra 17. Nelle acque di Vilamoura da mercoledì 8 a lunedì 13 novembre si assegnano i titoli continentali e in palio ci sono anche le carte olimpiche per Parigi 2024: conquisteranno un posto nazione per genere per i Giochi Olimpici, infatti, i Comitati Olimpici Nazionali meglio piazzati, tra quelli non ancora qualificati, ricordando come all’Olimpiade ogni Paese può qualificare una sola imbarcazione per classe. In Olanda l’Italia ha già spinto sette equipaggi a Parigi. Mancano all’appello proprio 49er e 49er FX, oltre al 470 misto che ci riproverà l’anno prossimo in Spagna.

Questi gli azzurri al via: 49ER: Leonardo Chistè e Simone Ferrarese, Riccardo Figlia di Granara e Federico Figlia di Granara, Jan Pernarcic e Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, Giulio Calabrò e Uberto Crivelli Visconti, Alessandro Veronelli e Seneca Renzo Veronelli; – 49ER FX: Giorgia Bertuzzi e Jana Germani, Silvia Speri e Alexandra Stalder, Sveva Carraro e Carlotta Omari, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio; – NACRA 17: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, Giulia Fava e Arto Hirsch, Caterina Banti e Ruggero Tita.