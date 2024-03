Lucchese-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni inerenti alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Rimini, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana, dopo aver archiviato gli impegni di Coppa, torna in campo in campionato per provare a conquistare una vittoria in ottica salvezza. Anche la formazione romagnola è reduce dalla Coppa Italia e ora spera di conquistare una vittoria in trasferta per consolidare il suo piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

