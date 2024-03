Lucchese-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Olbia, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per alimentare le loro speranze di conquistare un posto utile per la disputa dei playoff. La compagine sarda, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di centrare una preziosa vittoria in trasferta in ottica lotta per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA