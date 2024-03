Virtus Francavilla-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Francavilla-Avellino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della trentunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C c’è la terzultima in classifica che vuole far più punti possibili da qui alla fine e provare – ma pare difficilissimo – a evitare i playout, d’altro canto i lupi irpini sono terzi e puntano al secondo posto i ottica playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 marzo, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.