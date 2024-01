Real Madrid-Atletico Madrid oggi in tv: canale, orario e streaming Supercoppa di Spagna 2024

Alle 20:00 di oggi, mercoledì 10 gennaio il Real Madrid sfiderà l’Atletico Madrid nella prima gara della Supercoppa di Spagna 2024. La vincente del derby cittadino guadagnerà il pass per la finalissima, dove troverà una tra Barcellona e Osasuna. Il Real ha vinto 12 volte il trofeo, l’Atletico 2. Fischio d’inizio previsto all’Al-Awwal Park di Riyadh. La partita sarà trasmessa in streaming su Cronache di Spogliatoio, oltre che in tv in chiaro su Telelombardia. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e parole dei protagonisti.